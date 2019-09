Droga: Salvini, qualcuno parla in modo folle di legalizzare cocaina, Stato deve offrire altro ai giovani

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ringrazia su Facebook "per l'accoglienza agli amici della Comunità Incontro di Amelia (Terni) che libera i ragazzi dalla dipendenze, mentre qualcuno proprio in questi giorni parla, secondo me in maniera folle, di legalizzazione della cocaina, dello Stato spacciatore e assassino. Io penso", conclude il segretario del Carroccio, "che lo Stato debba offrire altro ai giovani". (Rin)