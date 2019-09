Governo: Salvini, Conte si sta dimostrando uomo per tutte le stagioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Conte "si sta dimostrando per quello che è, un uomo per tutte le stagioni, ma lo giudicheranno gli italiani": così il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di "In Onda", su La7. (Rin)