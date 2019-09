Usa: New York annuncia indagine su Facebook per possibile violazione antitrust

- Letitia James, procuratore generale di New York, ha annunciato oggi un'indagine congiunta e multipla su possibili violazioni dell'antitrust commesse da Facebook. L'inchiesta esaminerà "il dominio di Facebook nel settore e il potenziale comportamento anticoncorrenziale derivante da tale dominio", ha dichiarato il suo ufficio in un comunicato stampa. James lavorerà con i procuratori generali del Colorado, della Florida, dell'Iowa, del Nebraska, della Carolina del Nord, dell'Ohio, del Tennessee e del Distretto di Columbia. “Anche la più grande piattaforma di social media al mondo deve seguire la legge e rispettare i consumatori. Sono orgogliosa di guidare una coalizione bipartisan di procuratori generali per indagare se Facebook ha soffocato la concorrenza e messo a rischio gli utenti", ha detto James in un comunicato stampa. (segue) (Was)