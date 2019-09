Usa-Russia: vicesegretario di Stato Sullivan parteciperà ai colloqui antiterrorismo di Vienna

- Il vicesegretario di Stato Usa, John Sullivan, parteciperà ai colloqui sull'antiterrorismo Usa-Russia del 9 settembre 2019 a Vienna, in Austria. Il viceministro degli Esteri russo responsabile dell'antiterrorismo, Oleg Vladimirovich Syromolotov, parteciperà a nome del suo governo. Lo si apprende da un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. “Nonostante le continue preoccupazioni per l'attività destabilizzante della Russia, gli Stati Uniti cercano di utilizzare questi colloqui come piattaforma per facilitare la condivisione di informazioni in grado di proteggere gli Stati Uniti, i suoi cittadini e i suoi interessi - e quelli dei nostri partner e alleati - dagli attacchi terroristici”, si legge nella nota. (segue) (Was)