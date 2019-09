Usa-Russia: vicesegretario di Stato Sullivan parteciperà ai colloqui antiterrorismo di Vienna (2)

- “Speriamo e aspettiamo che il governo russo arrivi alla riunione con lo stesso serio impegno a proteggere il mondo da pericolosi gruppi terroristici come Isis, al-Qaida e Hezbollah”. Oltre a discutere dello scambio reciproco di informazioni, il vicesegretario ha in programma di affrontare una serie di questioni urgenti, tra cui le designazioni terroristiche alle Nazioni Unite, i combattenti terroristi stranieri, il finanziamento del terrorismo, la sicurezza aerea e la minaccia del terrorismo internazionale. (Was)