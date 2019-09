Usa-Cuba: Tesoro limita rimesse e operazioni "di inversione a U" verso l'isola

- Le rimesse ai cubani da parte di parenti che vivono fuori dallo stato insulare saranno limitate a 1.000 dollari ogni tre mesi e bandite per i cubani soggetti delle sanzioni statunitensi: lo ha annunciato oggi il dipartimento del Tesoro Usa in un comunicato stampa. "Attraverso questi emendamenti normativi, il dipartimento del Tesoro sta negando a Cuba l'accesso alla moneta forte, e stiamo frenando i cattivi comportamenti del governo cubano, pur continuando a sostenere la popolazione di Cuba", si legge nel comunicato. Inoltre, le rimesse ai membri del Partito comunista cubano sono vietate in base alle nuove regole. Il dipartimento del Tesoro ha anche limitato l'accesso del regime cubano al sistema finanziario statunitense, eliminando l'autorizzazione per quelle che sono comunemente note come operazioni di inversione a U, trasferimenti di fondi che hanno origine e terminano al di fuori degli Stati Uniti dove né il cedente né il beneficiario sono persone soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti continuano a ritenere Cuba responsabile della repressione nei confronti del popolo cubano, delle sue interferenze in Venezuela e del sostegno a Maduro.(Was)