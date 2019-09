Iraq: Hrw, autorità curde impediscono a oltre 4 mila sfollati sunniti di tornare a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo regionale curdo sta impedendo a circa 4.200 arabi sunniti di tornare nelle proprie case in 12 villaggi a est di Mosul, nel nord dell'Iraq. Lo sostiene l’organizzazione internazionale Human Rights Watch (Hrw). Finora, infatti, le autorità di Erbil avrebbero permesso solo ai residenti curdi e agli arabi legati al governo regionale di fare ritorno nel distretto di Hamdaniya, riconquistato oltre tre anni fa dallo Stato islamico. Sulla questione, Hrw ha fatto sapere di aver aperto un’indagine fin dal 2016. Nel giugno del 2019 ha intervistato 11 residenti arabi che attualmente si trovano nel campo di accoglienza di Hasansham. Un funzionario del governo regionale curdo, Dindar Zebari, ha risposto a una lettera dell’organizzazione internazionale osservando che nei 15 villaggi oggetto dell’indagine non vi sono stati ritorni di sfollati. Tuttavia, secondo Hrw, in quattro dei villaggi sarebbe rientrata metà della popolazione, in altri tre sarebbero tornati invece tutti i residenti che erano fuggiti a seguito dell’avanzata dello Stato islamico. Questi ultimi sarebbero villaggi a maggioranza curda o con residenti arabi con forti legami con il governo regionale curdo. (Irb)