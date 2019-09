Argentina: giustizia riapre caso Maldonado, "l'inchiesta non è conclusa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia argentina ha riaperto l'inchiesta sul caso di Santiago Maldonado, il giovane attivista dei diritti umani morto il primo agosto del 2017 a seguito di uno scontro tra membri della comunità indigena mapuche della Patagonia e la Gendarmeria nazionale. La sentenza emessa oggi dalla corte d'Appello della città di Comodoro Rivadavia ha accolto il ricorso che sostiene che l'indagine che ha portato alla sentenza di assoluzione di primo grado nei confronti del personale della Gendarmeria non ha tenuto conto di numerose testimonianze e prove presentate dall'accusa. In questo senso la corte d'Appello afferma che "l'inchiesta non è conclusa", in quanto "è necessario scartare qualsiasi ipotesi delittuosa". Nel testo della sentenza si legge inoltre che la morte di Maldonado si può definire come "traumatica" e circondata da elementi caratterizzati come "dubbi" proprio per il fatto di essere avvenuta "nella circostanza di un intervento delle forze dell'ordine". (segue) (Abu)