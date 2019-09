Argentina: giustizia riapre caso Maldonado, "l'inchiesta non è conclusa" (4)

- Il rapporto di Amnesty International relativo agli anni 2017-2018 denuncia una tendenza preoccupante alla criminalizzazione della protesta sociale e la libertà di espressione in Argentina. L'organizzazione non governativa parla apertamente di "arresti indiscriminati e morti originate nell'ambito di proteste sociali" e di "violenza inusitata". Il rapporto cita le morti di Santiago Maldonado e Rafael Nahuel, entrambe occorse in circostanze dove le forze dell'ordine erano intervenute per sedare proteste inerenti alle rivendicazioni della comunità mapuche argentina. (Abu)