Difesa: Algeria firma due accordi con la Russia per l’acquisto di aerei e navi militari

- L’Algeria ha firmato con la Russia due contratti per l’acquisto, rispettivamente, di caccia MiG-29M/M2 e di navi militari Su-30. Lo riferisce il portale specializzato “Menadefense”, secondo cui l’affare è stato concluso a Mosca in occasione del Salone internazionale dell’aviazione e dello spazio Maks 2019. Gli accordi sono stati siglati dalla delegazione algerina con la compagnia Rosoboronexport. I MiG-29M/M2 sono caccia multiruolo di quarta generazione in grado di colpire ogni tipo di bersaglio aereo con missili guidati e un cannone integrato. Il velivolo è anche in grado di colpire bersagli terrestri con armi non guidate, quando consentito dalla visibilità. A partire dagli anni 2000, ricorda “Menadefense”, l’Algeria ha avviato un vasto programma di riarmo delle sue forze armate attraverso l’acquisizione di nuovi sofisticati sistemi d’arma e la modernizzazione degli asset già a disposizione. La Russia è stato il principale fornitore.(Ala)