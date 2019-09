Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:REGIONE- L'assessore al Turismo e alle pari opportunità della Regione Lazio Lorenza Bonaccorsi partecipa al Premio Cultura “Gian Piero Orsello” Città di Santa Marinella nell’ambito del quale consegnerà il Premio Europa a Paolo Gentiloni. Tra i presenti Walter Veltroni che riceverà il Premio Speciale della Giuria.Castello di Santa Severa (ore 19)VARIE- Inaugurazione del Museo del Saxofono. Presenti il sindaco Esterino Montino e il maestro Attilio Berni.Maccarese (Fiumicino), via Reggiani angolo via Molini (ore 18) (Rer)