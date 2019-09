Roma: iniziato incontro Raggi-Pelonzi. Esponente dem omaggia sindaco con libro Arendt "Tra passato e futuro"

- È appena cominciato l'incontro in Campidoglio tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi. All'incontro Pelonzi si è presentato con un regalo per la sindaca. Un libro di Hannah Arendt dal titolo eloquente "Tra passato e futuro". Rafforzato dalla dedica che il capogruppo dem ha scritto sul volume: "Alla sindaca di Roma con l'auspicio di saper guardare sempre al di là del muro". Al tavolo insieme a Raggi e Pelonzi anche il capogruppo del M5s Giuliano Pacetti. Entrando in Campidoglio Pelonzi ha spiegato ad Agenzia Nova: "Speriamo che possa esserci davvero discontinuità è questo il senso di questo omaggio che ho portato alla sindaca: basta sparare a zero sul passato, perché senza guardare, anche criticamente, al passato non si può pensare al futuro per migliorarlo". Per quanto riguarda le proposte Pelonzi spiega: "Siamo venuti per ascoltare la sindaca. Secondo noi bisogna cambiare moltissimo sia dal punto di vista simbolico che da quello concreto. Raggi vuole cambiare la politica dettata dal Viminale a guida Salvini fatta di sgomberi senza soluzioni?"."Inoltre - aggiunge Pelonzi - servono risposte su diverse realtà associative meritevoli dalla casa delle donne a Lucha y Siesta e Medicina solidale". Poi sul punto di vista concreto: "Che cosa vuole fare con le partecipate dopo il piano di razionalizzazione dell'ex assessore Colomban? E sui rifiuti?". (segue) (Rer)