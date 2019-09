Usa: New York annuncia indagine su Facebook per possibile violazione antitrust (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha già accettato di pagare una multa di 5 miliardi di dollari alla Federal Trade Commission (Ftc), l'autorità statunitense antistrust, per le violazioni della privacy a seguito dello scandalo Cambridge Analytica. Pochi giorni fa il quotidiano “Washington Post” aveva annunciato l'avvio di un'indagine su Google da parte di metà dei procuratori statali degli Usa per verificare potenziali violazioni dell'antitrust, ma non era chiaro se altri giganti della tecnologia, come Facebook e Amazon, si sarebbero trovati nel mirino degli Stati. In un altro caso, questa settimana Google ha accettato di pagare al Ftc 170 milioni di dollari per chiudere le indagini sulla raccolta illegale dei dati personali dei bambini, senza il consenso dei genitori, su YouTube. (Was)