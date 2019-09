Infrastrutture: Fd'I, su revoca concessioni autostradali ennesima giravolta grillina

- Francesco Lollobrigida e Tommaso Foti, rispettivamente capogruppo e vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, dichiarano in una nota che "ad appena un giorno dal giuramento del nuovo governo emerge l'ennesima giravolta dei grillini, questa volta sulla tanto sbandierata revoca della concessione delle autostrade alla società controllata da Atlantia. Nel giro di un mese siamo passati dal Di Maio che accusava Salvini di aver rotto l'alleanza perché il governo gialloverde stava per togliere le concessioni ad Atlantia, ad un Movimento cinque stelle che con il Pd mette in piedi un programma di governo che prevede solo la revisione della concessione e non la revoca, come spiegato dal ministro De Micheli. Insomma", concludono i due parlamentari di Fd'I, "qualsiasi giravolta purché siano ben salde le poltrone: Giano bifronte, al cospetto di Di Maio, era un dilettante".(Com)