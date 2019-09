Brasile-Cile: ministri Esteri annunciano accelerazione approvazione accordo di libero scambio (3)

- I due ministri degli Esteri hanno anche affermato che i governi del Brasile e del Cile intendono costruire un corridoio stradale per integrare la regione del centro-ovest brasiliano ai porti marittimi nel nord del Cile. Per completare questo progetto, è necessario costruire un ponte sul fiume Paraguay, tra il municipio brasiliano di Porto Murtinho (nello stato del Mato Grosso do Sul) e il municipio paraguaiano di Carmelo Peralta. Inoltre Araujo ha affermato che i due paesi hanno concordato di condurre una missione di cooperazione scientifica in Antartide, dove entrambi mantengono strutture di ricerca. (segue) (Brb)