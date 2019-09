Iran: Pompeo, riduzione impegni verso accordo è “inaccettabile” (2)

- In questo contesto, tuttavia, il presidente statunitense Donald Trump ha recentemente aperto a un possibile incontro con l’omologo Hassan Rohani in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Da mesi Trump dice che sarebbe felice di incontrare la leadership iraniana, senza precondizioni”, ha osservato Pompeo. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, vogliono inoltre che l’Iran ponga fine alle sue “campagne del terrore” attraverso i suoi alleati nella regione e attraverso lo sviluppo di missili. (Res)