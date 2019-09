Farnesina: ministro Di Maio nomina capo di gabinetto l'ambasciatore Sequi

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha nominato capo di gabinetto Ettore Francesco Sequi, attuale ambasciatore d’Italia a Pechino. Lo riferisce la Farnesina in una nota. “In questi anni ho avuto modo di constatare personalmente, in qualità di vice presidente della Camera, di vice premier e di ministro dello Sviluppo economico, l’importanza del ruolo del corpo diplomatico italiano”, ha affermato Di Maio. “La politica estera, condotta nel quadro delle alleanze a cui storicamente e tradizionalmente siamo legati, può fornire un’opportunità per la crescita del paese. Durante il mio mandato da ministro dello Sviluppo economico ho voluto fortemente che l’Italia aderisse alla Via della Seta, una nuova, grande occasione per le nostre imprese. E’ stato solo uno dei tanti progetti a cui ha lavorato l’ambasciatore Ettore Sequi, durante la sua lunga carriera. E per me sarà un onore averlo come capo di gabinetto alla Farnesina. Sequi è un diplomatico di grande esperienza, lungimirante, dinamico e preparato, con il quale, sono certo, riusciremo a fare un grande lavoro per mantenere l’Italia al centro del palcoscenico internazionale”, ha concluso il ministro. (Com)