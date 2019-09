Argentina: giustizia riapre caso Maldonado, "l'inchiesta non è conclusa" (2)

- Le autorità giudiziarie argentine avevano archiviato il caso Maldonado lo scorso 28 novembre, quando il giudice federale argentino Gustavo Lleral scartava definitivamente l'ipotesi di sparizione forzata e assolveva in primo grado l'unico imputato del processo, il gendarme Emmanuel Echazú. Il 28enne attivista pro-mapuche era scomparso il primo agosto 2017 in seguito ad uno scontro con la Gendarmeria impegnata a disperdere una manifestazione che la comunità indigena Pu Lof di Cushamen aveva indetto nel cuore della Patagonia per rivendicare la proprietà di terre appartenenti alla famiglia italiana Benetton. (segue) (Abu)