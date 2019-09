Argentina: giustizia riapre caso Maldonado, "l'inchiesta non è conclusa" (3)

- L'assenza di notizie sulla sorte del giovane attivista dei diritti umani, per oltre due mesi, aveva provocato un acceso dibattito sui presunti abusi delle forze dell'ordine, tema sempre caldo in un paese che ha ancora forte memoria delle violenze compiute durante la dittatura. Il corpo senza vita di Maldonado venne poi ritrovato nel fiume Chubut settantotto giorni dopo la sua scomparsa. Secondo l'autopsia eseguita nel novembre del 2017 Santiago Maldonado sarebbe quindi morto per asfissia da annegamento dopo aver sofferto ipotermia. (segue) (Abu)