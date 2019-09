Roma: iniziato incontro Raggi-Pelonzi. Esponente dem omaggia sindaco con libro Arendt "Tra passato e futuro" (2)

- Negli scorsi giorni la prima cittadina ha deciso di convocare i presidenti di tutti i gruppi dell'Assemblea capitolina per raccogliere critiche e suggerimenti. La nascita del nuovo governo a trazione Pd-M5s però ha dato all'incontro tra la sindaca e Pelonzi un rilievo diverso, più importante, degli altri. Nei primi tre anni e mezzo della sua giunta il Pd ha fatto al M5s un'opposizione senza esclusione di colpi. Inoltre come ha accusato negli scorsi giorni lo stesso Pelonzi finora Raggi non aveva mai invitato le opposizioni ad un incontro in Campidoglio. Tra Pd e M5s con il Conte Bis potrebbe dunque cambiare qualcosa anche in Campidoglio? Negli scorsi giorni il capogruppo dem ha chiuso in modo abbastanza esplicito a questa possibilità. "Nessuna intesa con amministrazione fallimentare: il nostro giudizio su operato giunta Raggi resta fortemente negativo", aveva dichiarato. Anche perché - è il ragionamento di Pelonzi e degli altri dem capitolini - al Governo ed eventualmente con gli accordi in Regioni come l'Umbria che vanno a breve al voto si partirebbe da una nuova esperienza. A Roma lo scontro Pd-M5s va avanti da tre anni e mezzo difficile cambiare a un anno e mezzo dalle prossime elezioni". (Rer)