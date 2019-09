G7: si conclude riunione presidenti parlamenti, approvato emendamento Fico su oceani (2)

- "Il lavoro che come Paesi e istituzioni dobbiamo fare per garantire un’effettiva tutela dell’ecosistema marino è ancora tantissimo, nonostante molti e significativi passi siano stati compiuti negli anni a livello nazionale e internazionale", ha commentato Fico su un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Aver deciso di incentrare questa 17esima riunione dei presidenti dei parlamenti del G7 sulla tutela degli oceani è per questo particolarmente rilevante. Perché significa tenere alta l’attenzione su questioni - come l’inquinamento dovuto alla dispersione di plastiche e microplastiche - che riguardano l’intera comunità internazionale e la salute del pianeta; significa assumersi le proprie responsabilità e impegnarci al massimo per la difesa di una risorsa preziosa per tutti, un bene comune il cui utilizzo non deve comportare pregiudizi per l’interesse generale. I parlamenti, luoghi del confronto e della rappresentanza dei cittadini, possono svolgere un ruolo cruciale non solo nel tradurre in legge idee, progetti, principi per attuare una strategia globale e coerente con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite; ma anche nell’accompagnare il percorso di negoziati che potrebbe portare all’adozione di una Convenzione Onu per la tutela della biodiversità nel mare profondo, non soggetto ad alcuna giurisdizione nazionale e patrimonio comune dell’umanità". (Res)