Roma: terminato incontro Raggi-Pelonzi, convergenza su più poteri per la Capitale

- Terminato dopo poco meno di un'ora l'incontro in Campidoglio tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi. Uscendo da Palazzo Senatorio Pelonzi ha raccontato ad Agenzia Nova: "Alla sindaca innanzitutto abbiamo detto che questo incontro è arrivato purtroppo tardivamente. Fino ad oggi non aveva mai risposto alle nostre richieste, ma comunque meglio tardi che mai". Inoltre spiega Pelonzi: "Abbiamo ribadito il nostro giudizio critico sia da punti di vista valoriale, in particolare sulla gestione degli sgomberi e dell'emergenza abitativa, sia sulla capacità gestionale la città che, è sotto gli occhi di tutti, è allo sbando. Ho fatto presente che in questi 3 anni noi abbiamo portato avanti proposte per la città rimaste completamente inascoltate: dalla direzione unica per le periferie, al piano per 10mila alloggi di edilizia residenziale pubblica". Per Pelonzi inoltre c'è anche un problema di tempi. "La sindaca - ha spiegato - è praticamente a fine mandato ed ha più volte detto che non si ricandiderà: ad oggi dunque è un interlocutore vuoto di prospettive". Se c'è invece una cosa su cui la sindaca e il capogruppo dem si sono trovati d'accordo, ma non è una novità, è la necessità di ottenere più poteri per la Capitale. Su questo la sindaca ha accolto la proposta del consigliere dem di proseguire i lavori del tavolo tra i capigruppo dell'Assemblea capitolina, le associazioni di categoria e i centri di ricerca delle università per lavorare ad una proposta.(Rer)