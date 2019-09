Usa: crescita dell'occupazione in calo ad agosto

- La crescita dell'occupazione negli Stati Uniti ha registrato nuovamente un rallentamento ad agosto, con 130mila nuovi posti di lavoro aggiunti, rispetto alle 159mila posizioni create a luglio. Secondo l'ultimo rapporto dell'Office of Labor Statistics per il dipartimento del Lavoro Usa, lo scorso mese c'è stato un rallentamento del trend delle assunzioni, a fronte però di una crescita salariale più solida. I dati però non sembrano allarmare poiché confermano la buona salute in cui versa l'economia statunitense, che continua ad espandersi seppur lentamente. Sempre ad agosto il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 3,7 per cento per il terzo mese consecutivo. Il tasso di disoccupazione rimane vicino al minimo di 50 anni, un segno di sicurezza del lavoro e di abbondanti opportunità di lavoro per milioni di persone. La retribuzione media oraria è salita dello 0,39 per cento mese su mese a 28,11 dollari, (Was)