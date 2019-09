Portogallo-Argentina: premier Costa incontra candidato peronista Fernandez, focus su ricette anti-crisi (9)

- Il declassamento dei bonds argentini alla categoria di "Selected Default" e poi "CCC" da parte di Standard & Poor's ha indotto inoltre numerosi fondi di investimento europei, soprattutto tedeschi, a disfarsi di questi titoli provocandone un'ulteriore calo. Dall'11 agosto, giorno in cui Macri ha perso con distacco le primarie presidenziali aprendo una nuova stagione di allarmi sul futuro del paese, la Banca centrale ha già lasciato sul terreno circa 12 miliardi di dollari delle riserve: 2 miliardi nella lotta contro il dollaro, e il resto per il pagamento di scadenze del debito non rinnovate e per il ritiro di depositi. (segue) (Abu)