Infrastrutture: Bernini (FI), nuovo governo vecchie risse

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "la fine del governo gialloverde iniziò con lo scontro tra Lega e Cinque stelle sul Tav. Il governo giallorosso ha appena giurato ed è già rissa tra Pd e grillini proprio sulle infrastrutture, dalle concessioni autostradali alla Gronda di Genova. Se il buongiorno si vede dal mattino, per l’Italia si annuncia un’altra notte fonda". (Com)