Umbria: Morroni (FI), positiva l'intesa tra Giunta e Assemblea legislativa su Ue

- “Esprimo particolare soddisfazione per la ratifica del protocollo d’intesa tra la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa dell’Umbria finalizzato a un maggiore raccordo e a un più intenso scambio di informazioni nell’ambito della partecipazione della Regione al processo di formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Cesaroni, Roberto Morroni, ricordando di aver “contribuito in maniera convinta affinché venisse raggiunto questo importante risultato: nelle vesti di consigliere regionale, presentando in merito un'interrogazione con la quale chiedevo lumi sulle tempistiche legate all'approvazione dell'accordo, dato che la mancata intesa perdurava da almeno 5 anni, ma anche nel ruolo di presidente del ‘Comitato di controllo e valutazione’ prendendo in esame l'atto normativo specifico, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea, Disciplina dell'attività internazionale della Regione, legge regionale n.11/2014, e sollecitando la Giunta affinché imprimesse una accelerata alla firma del protocollo”. Roberto Morroni tiene a rimarcare che “l'importanza di questo passaggio è legata al fatto che si pone finalmente termine al ritardo accumulato in questi anni, ma anche ad una firma posta alla vigilia di un appuntamento importante quale è quello della definizione del quadro finanziario pluriennale europeo per il periodo 2021–2027, sfruttando il quale l'Umbria potrà svolgere, con sempre più efficacia, il suo ruolo di istituzione virtuosa”. (Ren)