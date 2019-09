Albania: indice prezzi all'importazione in calo nel secondo trimestre del 2019

- L'indice dei prezzi all'importazione in Albania ha registrato un calo su base annua pari allo 0,8 per cento nel secondo trimestre del 2019. Lo si apprende grazie ai dati diffusi dall'Istituto albanese delle statistiche (Instat). Stando alle informazioni diffuse, la variazione sarebbe dovuta ad un calo dell’1,2 per cento dei prezzi relativi ai prodotti dell’industria di trasformazione: la categoria che incide maggiormente sugli acquisti del paese all’estero. Nello specifico, il decremento più significativo è stato riscontrato nel comparto del tabacco (8 per cento), e in quello dei prodotti tessili (6,6). In aumento invece i prezzi del carburante e delle attrezzature elettriche, che hanno registrato una crescita pari rispettivamente al 5,4 e al 4,7 per cento.(Alt)