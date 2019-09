Terra dei fuochi: Costa, zero collaborazione da Salvini. Approccio diverso nel nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la Lega abbiamo avuto idee diverse sulla tutela ambientale, con Pd e Leu abbiamo stilato un programma che mette l'ambiente al centro". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa durante la trasmissione "La radiazza" di Radio Marte condotta da Gianni Simioli. "Ho incontrato grandi difficoltà nell'ottenere attenzione da Salvini sul tema della Terra dei fuochi - ha proseguito Costa - durante la sua esperienza di ministro dell'Interno. Nel nuovo ministro Lamorgese ho riscontrato un approccio totalmente diverso, mi ha dato la sua disponibilità a collaborare per contrastare il fenomeno. Purtroppo intorno ai roghi tossici c'è un giro di affari milionario. Occorre disinnescare gli interessi economici. La rimozione di un rifiuto bruciato arriva a costare fino all'800% in più della rimozione di un rifiuto ordinario. C'è da riflettere sui contratti che vengono stilati con le aziende che si occupano della rimozione. Mi sono proposto come 'facilitatore' alle amministrazioni dei territori della Terra dei fuochi e, finalmente, i comuni stanno iniziando a collaborare tra loro". "Ora - ha concluso il ministro - la priorità è il decreto Terra Mia che inasprisce le pene di chi dà fuoco ai rifiuti. La caduta del precedente governo ha interrotto l'iter ma ora è necessario riprendere il percorso". (Ren)