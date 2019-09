Governo: Bellanova posta foto con nuova mise, vesto come voglio

- Il neo ministro per le Politiche agricole, alimentari, forestali Teresa Bellanova scrive su Twitter: "Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? Vesto come voglio oppure no? Secondo voi?". Bellanova, dopo le polemiche suscitate via social dall'abito indossato ieri in occasione della cerimonia di giuramento, al Quirinale, del nuovo esecutivo, pubblica una foto in cui indossa una camicia gialla a pois neri.(Rin)