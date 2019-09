Campania: Ciarambino (M5s), De Luca non affossarà ancora la nostra sanità

- "L'uomo che auspica una stagione di serenità e di dialogo politico, alla prima occasione spara a zero contro un ex ministro della Repubblica, solo perché ha osato denunciare tutte le carenze e le nefandezze della sua gestione della sanità". Lo ha dichiarato il capogruppo della Regione Campania del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. "Non sarà certo l'assenza di Giulia Grillo - ha proseguito Ciarambino - a cui va tutta la nostra gratitudine per come ha interpretato il suo ruolo e per la grande attenzione che ha avuto per la Campania, a consentire a De Luca di tornare ad affossare la sanità della nostra regione. Gli unici a permanere nello sconforto sono i cittadini della Campania e tutti gli operatori della sanità costretti a fare i conti con il malgoverno di Vincenzo De Luca. E se questa regione resta commissariata è perché, a dispetto dei numeri che racconta il governatore, la qualità dell'assistenza non ha mai raggiunto un livello così basso. E se De Luca è ancora commissario è stato solo per l'ostruzionismo ingiustificato di un sottosegretario leghista. La nostra azione di denuncia e di proposte per migliorare la sanità regionale non si fermerà - prosegue Ciarambino - e auspichiamo con il nuovo ministro lo stesso dialogo intercorso in questi mesi con il ministro Grillo, che ha portato a risultati in controtendenza alla gestione De Luca. A cominciare dai criteri di scelta dei manager nella sanità, come stabilito dal decreto Calabria, basati su meritocrazia e trasparenza, non certo per appartenenza politica e requisiti clientelari. Gli stessi requisiti con cui De Luca ha nominato fino a oggi gli attuali dirigenti". "Grazie al Movimento 5 stelle - ha concluso Ciarambino - la stagione delle clientele è oramai finita, resta solo da aspettare che finisca quella di Vincenzo De Luca". (Ren)