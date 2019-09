Napoli: Borrelli (Verdi), torna a staccarsi la facciata dell'Ospedale del Mare

- "Lo scorso febbraio denunciammo il caso di alcuni pannelli delle facciate esterne dell'Ospedale del Mare a Napoli che si erano staccati o erano finiti fuori asse". Lo ha affermato il consigliere regionale della Campania dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "In quell'occasione - ha proseguito - presentammo anche un'interrogazione e ci fu risposto che sarebbero state effettuate delle verifiche strutturali. Il caso, come ci è stato segnalato, si è ripetuto negli ultimi giorni con alcuni elementi esterni che si sono distaccati dall'edificio che ospiterà il nuovo albergo pertinenziale al nosocomio. Attendiamo che si proceda con i controlli del caso, occorre garantire la sicurezza e l'incolumità di chi si trova all'esterno delle strutture. Restiamo basiti, in ogni caso, per il deterioramento rapidissimo delle facciate esterne dell'Ospedale del Mare, una struttura che è stata costruita pochi anni fa. Abbiamo subito interpellato la Asl Napoli 1 che ci ha garantito un intervento rapido". "Resta da domandarsi - ha concluso Borrelli - come sia possibile che la facciata di un edificio da poco costruito possa già avere problemi di questo tipo". (Ren)