Bologna: lunedì presentazione dei percorsi formativi per le professioni dello spettacolo

- Al via in Emilia-Romagna un pacchetto di percorsi formativi per fornire alte competenze a chi già opera o vuole iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo, dalla musica alla danza, dal teatro all’opera. I percorsi approvati per l’anno formativo 2019-2020 e l’investimento complessivo nella legislatura per la formazione nel settore saranno presentati in conferenza stampa lunedì 9 settembre alle ore 12.30 nella sala stampa della Giunta regionale in viale Aldo Moro 52 a Bologna. La Regione ha fatto sapere di sostenere il sistema dello spettacolo finanziando, con risorse del Fondo sociale europeo, percorsi formativi per innalzare le competenze delle figure professionali che lavorano nel settore e per formare nuove figure altamente qualificate. Parteciperanno alla conferenza stampa di lunedì l’assessore regionale alla Formazione e al Lavoro, Patrizio Bianchi, e i responsabili delle attività formative e artistiche delle diverse realtà che operano in questo settore, tra cui il Teatro Comunale di Bologna e la Scuola dell’Opera, il Teatro Regio e il Teatro Due di Parma, Ravenna Festival, il Teatro Comunale di Modena, l’associazione Raffaello Sanzio, la Scuola di Teatro di Bologna, Emilia Romagna Teatro, Ert, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia. (Ren)