Sicurezza stradale: La Russa (Aci Milano), pronti a realizzare corsi con Regione Lombardia

- "La sicurezza stradale deve essere al centro dell'azione di ogni tipo di governo, sia esso locale, regionale o nazionale. E siamo convinti che per affermare questo tipo di politica è necessario puntare soprattutto sui giovani anche attraverso una corretta educazione stradale". Lo afferma il presidente dell'Aci di Milano, Geronimo La Russa, oggi ospite dell'incontro organizzato a Malpensa da Conass (Comitato nazionale per la sicurezza stradale). "Valutiamo dunque molto positivamente - aggiunge La Russa - la disponibilità espressa dall'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, che si è detto pronto a studiare con Aci Milano un progetto pilota per diffondere l'educazione stradale tra i giovani delle scuole medie". "Fin dalle prossime settimane - conclude il presidente dell'Aci di Milano - ci incontreremo per procedere spediti nella realizzazione del progetto" (com)