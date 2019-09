Governo: Fico, soddisfatto per soluzione crisi, fondamentale centralità Parlamento

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha detto di essere "soddisfatto che in Italia si sia risolta la crisi di governo e che il Parlamento ha avuto e ha un ruolo centrale. La centralità del Parlamento è stata, quindi, fondamentale. Quando i Parlamenti lavorano bene e rispondono a ciò che succede, significa che la democrazia è forte ed attiva, ed è un buon auspicio per tutti". La terza carica dello Stato ha parlato, in conferenza stampa, da Brest, in Francia, in occasione della riunione dei presidenti di Parlamento del G7. (Rin)