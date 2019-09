Terra dei fuochi: Borrelli (Verdi), solidarietà al reporter aggredito giovedì

- "Esprimiamo massima solidarietà a Pino Grazioli per la vergognosa aggressione subita nella notte tra giovedì e venerdì". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi della Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de "La Radiazza" su Radio Marte Gianni Simioli. "Pino - hanno proseguito - era al lavoro per documentare uno sversamento abusivo nei pressi del depuratore di Marcianise quando è stato aggredito dagli avvelenatori che, sorpresi, lo hanno violentemente malmenato. Evidentemente la sua attività giornalistica quotidiana nella Terra dei fuochi sta infastidendo i delinquenti che, da anni, avvelenano i territori, provocando gravi patologie nella popolazione. Gli auguriamo di rimettersi quanto prima e di riprendere le battaglie per la legalità che ci vedono al suo fianco". "In merito alla gravità del fenomeno dei roghi tossici – hanno aggiunto Borrelli e Simioli – non possiamo che concordare con le parole del ministro dell'Ambiente Sergio Costa che ha rimarcato la mancanza di supporto da parte del Viminale nel contrasto ai roghi tossici. Chiuso il capitolo Salvini attendiamo che ci sia maggiore attenzione da parte del nuovo ministro dell'Interno Lamorgese. E' necessaria una forte concertazione tra le amministrazioni, occorre la massima collaborazione per sconfiggere una vera e propria metastasi che, oramai da anni, affligge la nostra regione". (Ren)