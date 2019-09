Bracciano: istituzioni Lago, grande soddisfazione per sentenza tribunale superiore della acque (2)

- È stata altresì sancita la legittimità di dover subordinare un eventuale futuro prelievo, laddove strettamente necessario e autorizzato, al rispetto degli equilibri ecologici ed alla tutela dell’ecosistema lacustre e solo se il livello idrometrico supererà il valore vincolante del limite minimo di mt 161,90 slm (equivalente ai -114cm rispetto allo zero idrometrico stabilito dal Parco). Il livello idrometrico si attesta oggi sui 150cm al di sotto dello zero: i monitoraggi effettuati dai tecnici confermano, come più volte ribadito dalle istituzioni, che in assenza di prelievo il Lago tende, seppur lentamente, a recuperare gli equilibri naturali. Tutti i dati sono pubblicati dal Parco per conto del fronte istituzionale e sono consultabili nell’home page del sito www.parcobracciano.it. Il Lago di Bracciano e l’ecosistema di cui fa parte sono un preziosissimo tesoro da conservare: rilanciamo con rinnovata forza la proposta di una gestione quantomai trasparente e condivisa così come delineata nel percorso in essere del Contratto di Lago. (segue) (Com)