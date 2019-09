Bracciano: istituzioni Lago, grande soddisfazione per sentenza tribunale superiore della acque (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una vittoria storica - dichiarano congiuntamente le Istituzioni del Lago - che per la prima volta pone al centro il rispetto dell’Ambiente e un nuovo modello di gestione sostenibile della risorsa idrica. Ringraziamo tutti i cittadini, singoli e associati, gli esperti e gli Avvocati che hanno collaborato per il raggiungimento di questo obiettivo comune. Ringraziamo infine la Regione Lazio, in particolar modo il presidente Zingaretti, gli ex assessori Buschini e Refrigeri, gli attuali assessori Onorati e Alessandri, unitamente ai consiglieri e agli uffici regionali competenti, che hanno sempre dimostrato, oltre alla sensibilità per la tematica ambientale anche una particolare attenzione alle istanze provenienti dal territorio. Auspichiamo, in conclusione, che d’ora in poi il Lago possa tornare ad essere protagonista dell’attenzione mediatica non più per la crisi idrica ma per il suo grande valore ambientale e turistico". (Com)