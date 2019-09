Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, sabato 7 settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata nel complesso soleggiata al Nordovest, specie su Liguria e medio-basso Piemonte. Nubi irregolari tra VDA e Ossola specie al mattino, più Sole nel pomeriggio. A fine giornata sviluppo di qualche acquazzone tra Rosa, Verbano, Marittime, in possibile estensione a torinese, cuneese, astigiano. Locali focolai temporaleschi anche sull'imperiese. Nella notte su domenica temporali in spostamento sulle province orientali piemontesi e centro-est Liguria, localmente forti. Clima gradevole, temperature in rialzo nelle massime. (Rpi)