Brasile-Cile: ministri Esteri annunciano accelerazione approvazione accordo di libero scambio (5)

- I rappresentanti di Brasile e Cile avevano concluso il ciclo di negoziati per l'accordo di libero scambio tra i due paesi, a ottobre del 2018. L'accordo include 17 settori non interessati da "questioni di natura tariffaria" come il commercio di servizi ed elettronica, le telecomunicazioni, le misure sanitarie e fitosanitarie. L'obiettivo è di facilitare il commercio, a partire dalle questioni relative alla proprietà intellettuale, coinvolgendo micro, piccole e medie imprese. L'aspettativa è che, grazie a questa intesa, l'accordo di complemento economico tra il Mercosur e il Cile, che ha stabilito l'eliminazione delle tariffe di importazione per gli scambi bilaterali, venga completato. In totale, sono stati realizzati quattro round di negoziati. Il processo è stato avviato durante la visita del presidente cileno Sebastian Pinera a Brasilia, nell'aprile di quest'anno. (segue) (Brb)