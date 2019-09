Brasile-Cile: ministri Esteri annunciano accelerazione approvazione accordo di libero scambio (6)

- Il Cile è il secondo partner commerciale del Brasile in Sud America: nel 2017 il commercio bilaterale ha raggiunto gli 8,5 miliardi di dollari, con un aumento del 22 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da gennaio a settembre 2018, il commercio tra i due paesi è stato di 7,21 miliardi di dollari, con un incremento di oltre il 13 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. Il Brasile è il maggiore partner commerciale del Cile in America Latina e la principale destinazione degli investimenti cileni all'estero, con uno stock di 31 miliardi di dollari. (Brb)