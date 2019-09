Droga: Bernini (FI), dichiarazioni Saviano fuori dalla realtà, ok risposta San Patrignano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, scrive in una nota che "ha fatto benissimo la Comunità di San Patrignano a rispondere a tono alle esternazioni deliranti di Roberto Saviano che vorrebbe legalizzare la cocaina. Sono dichiarazioni gravi, che sottovalutano e ignorano il dramma della dipendenza che non è solo personale, ma coinvolge le famiglie, gli amici, la società intera. San Patrignano lo sa bene perché, nella sua lunga opera di lotta e contrasto alla tossicodipendenza, ha salvato e salva migliaia di giovani restituendo loro la vita. Cedere a simili provocazioni, come quelle lanciate da Saviano, o anche solo recepirle in silenzio", prosegue la parlamentare, "significherebbe alimentare il messaggio della ‘normalità’ rispetto all’utilizzo di sostanze dannose e nocive, tradendo il principio prioritario della tutela della salute che uno Stato deve sempre perseguire. A Saviano", conclude Bernini, "consigliamo vivamente di promuovere i suoi prodotti televisivi con altre argomentazioni". (Com)