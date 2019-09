Algeria: manifestanti rifiutano elezioni presidenziali, "prima cambiamento radicale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di algerini hanno protestato oggi contro l'agenda elettorale pianificata dal capo di stato maggiore dell'Algeria, generale Ahmed Gaid Salah, che ha auspicato la convocazione del corpo elettorale per le prossime elezioni presidenziali entro il 15 settembre. Si tratta del ventinovesimo venerdì di protesta dall'inizio delle manifestazioni, il primo dopo la pausa estiva. Le contestazioni si sono svolte nella capitale Algeri e in altri dipartimenti del paese nordafricano. I manifestanti richiedono innanzitutto che i "simboli" del sistema di potere dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika siano eradicati, e che le prossime elezioni siano precedute da una fase di transizione. Fra le richieste degli algerini scesi in piazza ci sono anche l'indipendenza della giustizia, la libertà di stampa, il rilascio di tutti i detenuti per reati d'opinione e la fine delle repressioni e intimidazioni che i cittadini subiscono da parte del governo. (Ala)