Governo: Gallone (FI), a meno di 48 ore da giuramento Pd-M5s già litigano su infrastrutture

- Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "non sono passate neppure 48 ore dal giuramento del governo Conte bis e già il Movimento cinque stelle e il Partito democratico già litigano su un tema fondamentale come quello delle infrastrutture. Le parole del ministro De Micheli e quelle del senatore Giarrusso dimostrano due opposte visioni delle priorità dell'Italia e come le distanze tra i due partiti, uniti solamente dalla conquista del governo, siano inconciliabili da sanare. I mesi che ci attendono", aggiunge la parlamentare, "vedranno perciò un'opposizione, quella di Forza Italia, non urlata ma ferma sulle sue posizioni, per mandare a casa un governo che, stando almeno alle prime mosse, si annuncia peggiore di quello, strabico, che lo ha preceduto". (Com)