Russia-Ucraina: avvocato Rybin, scambio prigionieri potrebbe subire ulteriori ritardi

- Lo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina potrebbe subire ulteriori ritardi, dal momento che il Servizio di sicurezza ucraino non ha ancora portato uno di essi nel luogo prestabilito. Lo ha dichiarato oggi l’avvocato di alcuni dei prigionieri russi detenuti in Ucraina, Valentin Rybin. “Ad oggi, 6 settembre, un cittadino della Federazione Russa che avrebbe dovuto partecipare allo scambio si trova ancora all’interno di un centro di detenzione in Ucraina: per qualche motivo il Servizio di sicurezza non lo ha portato nel luogo prestabilito”, ha detto il legale, in un video pubblicato sul suo profilo Facebook. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Sputnik”, Rybin ha esortato tutte le parti coinvolte ad attenersi agli accordi precedentemente raggiunti. “C’è ancora tempo: spero che si riesca a rimediare a questo errore entro oggi”, ha aggiunto. (Rum)