Roma: Corsetti (Pd), proposta Coia disastrosa, liberalizza occupazioni suolo pubblico, amplia a "take away" e sottrae competenze a municipi (2)

- "La rovinosa proposta prevede, inoltre - spiega Corsetti - la possibilità per il privato di intervenire economicamente con presunti progetti di riqualificazione che hanno l'unico obiettivo di ottenere l'autorizzazione per i dehors esterni dei ristoranti e che verrebbero sottoposti anche in questo caso all'approvazione della Giunta pentastellata. Con questa scelta l'Amministrazione affossa completamente la tutela dell'interesse pubblico per accaparrarsi la benevolenza di qualche categoria. Leggendo la proposta emerge insomma una visione della città fondata su una incontrollata gestione del suolo pubblico che determinerà non solo un ulteriore danno al decoro e alla sicurezza urbana ma anche alla qualità del servizio e al valore dell'offerta turistica. Inoltre non sfugge a nessuno che, essendo il Municipio I a guida Pd l'unico ad aver applicato i piani di massina occupabilità, tale scelta può essere letta solo come strumento di lotta politica che ha tutto il sapore di una coercizione nei confronti dell'organo municipale". (Com)