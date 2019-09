Infrastrutture: Morelli (Lega), su Autostrade posizioni siano chiare da subito

- Alessandro Morelli, deputato della Lega e presidente della commissione Trasporti alla Camera, scrive in una nota che "è necessario capire fin da subito la posizione della maggioranza riguardo all'importante argomento delle concessioni autostradali perché, se da un lato il ministro De Micheli assicura di non voler toccare lo status quo, tutti gli esponenti di governo e parlamentari del Movimento cinque stelle, ormai da un anno, hanno pubblicamente espresso la loro chiara e netta volontà di revocare le concessioni, accusando la sinistra di averle 'regalate' agli amici degli amici. Questo", conclude il parlamentare del Carroccio, "è un argomento importantissimo per la gestione della mobilità e dei trasporti a livello nazionale, dunque è necessario fare rapidamente chiarezza".(Com)