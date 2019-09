Venezuela: dispiegati oltre tremila militari alla frontiera con la Colombia

- Le autorità del Venezuela anno reso noto lo spiegamento di oltre tremila militari alla frontiera con la Colombia, parte del piano di allerta disposto dal presidente Nicolas Maduro in risposta alle presunte "aggressioni" minacciate da Bogotà. Lo ha detto il rappresentante del governo venezuelano nella regione, Freddy Bernal, in dichiarazioni riprese dai media locali. "Oltre tremila uomini e donne della Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) sono in perfetto assetto operativo lungo il confine con la Colombia", ha detto Bernal pur rimarcando che quanto sta accadendo con il paese vicino non è che una delle "tante tensioni" bilaterali e che "non si arriverà a nessun tipo di conflitto". Il governo venezuelano fa sapere da giorni di misure di protezione della frontiera occidentale. (segue) (Brb)