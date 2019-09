Venezuela: dispiegati oltre tremila militari alla frontiera con la Colombia (4)

- Accuse respinte al mittente dallo stesso Duque. "La Colombia non aggredisce nessuno. Questo è un paese che rispetta sempre il territorio delle altre nazioni", ha detto Duque commentando l'annuncio del presidente venezuelano. "Invece di spendere soldi in questa spacconata dei missili, Maduro pensi a proteggere i venezuelani e a dare loro cibo", ha aggiunto. Occorre "però dire le cose come stanno", ha avvertito Duque: "Nicolas Maduro sta proteggendo nel suo territorio terroristi colombiani, tutti i comandanti dell'Eln (Esercito di liberazione nazionale) e delle ex Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia), e lui lo sa". Il governo colombiano, ha insistito Duque non "smetterà di denunciare" questo legame, portando avanti una battaglia sulla quale cercherà di coinvolgere "la comunità internazionale". (segue) (Brb)