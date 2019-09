Governo: Caio (Saipem), ci sono premesse per autunno di costruttiva produttività

- Interpellato sul nuovo governo, Francesco Caio, presidente di Saipem, a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, ha risposto: "Come tutte le imprese e gli imprenditori siamo contenti di avere una situazione di maggiore certezza. Il governo si è formato. Auguriamo buon lavoro sia al presidente Conte che al governo, ma anche a Gentiloni. C'è una nuova Commissione europea e un nuovo governo" quindi "mi sembra che ci siano le premesse per un autunno di costruttiva produttività". A chi gli chiede quali dovrebbero essere le priorità dell'azione di governo dell'esecutivo giallo-rosso, Caio ha detto: "Come impresa tutto quello che ha a che fare con la certezza del contesto per i grandi investimenti anche infrastrutturali è sempre benvenuto".(Rem)