Roma: Coia (M5s), nessuna liberalizzazione su Osp

- "Da Corsetti falsità e scuse per rimediare al disastro del Pd Municipio I: nessuna liberalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico. I soli Piani di massima occupabilità saranno sottoposti a revisione da parte della giunta capitolina con l'aiuto degli uffici competenti e non arbitrariamente come vuole far credere l'ex presidente del Municipio I degno compagno di Sabrina Alfonsi". Così il consigliere capitolino M5s Andrea Coia. "I piani non sono citati dal regolamento del decentramento che richiama poi la normativa comunale. La concessione di suolo ad esercizi commerciali diversi da quelli di somministrazione non finalizzata alla vendita o all'estensione della superficie espositiva - aggiunge - è già presente nella delibera. Corsetti deve studiare di più (eppure ha esperienza molto molto lunga. Cosa avrà fatto in questi anni a parte seminare il panico tra i residenti a danno degli operatori?). Il privato può con progetti specifici proporre progetti di riqualificazione urbana. Cosa c'entrano i dehors che il catalogo dell'arredo approvato da Marino prevede già tranquillamente? In sostanza Corsetti rimandato a settembre. Studi di più e cerchi di rappresentare tutti i cittadini e non pochi influenti residenti. Inutili anche i disastrosi tentativi dell’Alfonsi di fare ordine ora dopo anni di inerzia proprio ieri alla vigilia dell’approvazione in commissione commercio di una proposta di delibera che deve spostare le competenze sui Pmo per rimediare alla sua nullafacenza. Sembra una bambina a cui si sta per togliere un giocattolo. Un’operazione tardiva e scriteriata con la quale - anche se sembrava impossibile- è riuscita a fare peggio". (Rer)